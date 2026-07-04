В Волгоградской области объявлен отбой 40-минутной авиационной опасности

В Волгоградской области объявлен отбой авиационной опасности. Об этом 4 июля в 11:05 сообщили в службе ГО ЧС.
Особый режим был объявлен в регионе в 10:20. Он был связан с фиксацией в приграничных регионах авиации ВСУ и возможным пуском ракет.
Отметим, алгоритм действий при объявлении авиационной опасности аналогичен воздушной тревоге и требует от граждан немедленно спуститься в укрытия.
Фото из архива ИА «Высота 102».
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