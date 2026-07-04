Москвичей предупредили о непогоде в субботу

«По прогнозам синоптиков, с 12.00 и до 21.00 4 июля в столице ожидаются дождь, местами сильный, ливень, в отдельных районах гроза, град. При грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду», — рассказали в пресс-службе.