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Москвичей предупредили о непогоде в субботу

На Московскую область в ближайшее время обрушатся ливень, гроза и град.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Ливень, гроза, град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в Москве в субботу, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

«По прогнозам синоптиков, с 12.00 и до 21.00 4 июля в столице ожидаются дождь, местами сильный, ливень, в отдельных районах гроза, град. При грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду», — рассказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что горожанам необходимо быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.