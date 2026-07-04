В аэропорту Калининграда 4 июля задерживаются полсотни рейсов

В аэропорту Калининграда 4 июля, в субботу, задерживаются полсотни рейсов. Как сообщает пресс-служба «Храброво», изменения в расписании аэропорта связаны с вводом временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области.
На вылет задерживаются 22 рейса, 8 вовсе отменены.
На прилет задерживаются 27 рейсов, 8 отменены. Об этом говорят данные онлайн-табло.
Пассажиров просят заранее уточнять статус своего перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше