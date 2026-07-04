Нижегородцев бесплатно проконсультируют по семейным вопросам с 6 по 12 июля

В Нижегородской области 6 по 12 июля будет проходить акция, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. Все обратившиеся бесплатно получат юридическую поддержку, сообщает Центр правового консультирования граждан и юридических лиц.
Всю неделю эксперты будут отвечать на разные вопросы граждан: от особенностей оформления соцпособий до защиты интересов детей и супругов.
Отдельный день посвятили участникам СВО и их родственникам. 8 июля с 10:00 до 12:00 в Центре им разъяснят последние изменения законов и расскажут, куда обращаться за выплатами, льготами и другими мерами поддержки.
Государственное учреждение работает в Нижнем Новгороде, на Рождественской, 40. Телефон 8 (831) 422−10−55, электронный адрес: info@pravovsem52.ru.
Напомним, нижегородцам назвали растения, которые представляют серьезную опасность.