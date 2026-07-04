На какую сумму пополнили налоги бюджет Волгоградской области в 2026 году?

По данным УФНС, за 6 месяцев 2026-го налогов поступило на 12,6% больше, чем в 2025-м.
Волгоградское управление ФНС подвело итоги поступлений в консолидированный бюджет Волгоградской области за первое полугодие 2026 года.
По данным службы, региональная казна пополнилась за это время на 74,8 млрд рублей. Это на 12,6% или 8,3 млрд рублей больше, чем за тот же период годом ранее.
Поступления составили:
по налогу на прибыль — 15,5 млрд рублей, на 2,9 млрд или на 23,2% больше, чем в 2025-м;
по НДФЛ — 30,4 млрд рублей, больше на 3 млрд или на 11%;
по акцизным платежам по подакцизным товарам — 11,5 млрд рублей, больше на 0,5 млрд или на 4,5%;
по упрощенной системе налогообложения, в том числе АвтоУСН — 7,6 млрд рублей, больше на 0,8 млрд или на 12,5%;
по налогу на имущество организаций — 5,8 млрд рублей, больше на 1,1 млрд или на 25%.
В то же время с января по июнь 2026 года 178 тысячам жителей региона было возвращено на банковские счета свыше пяти миллиардов рублей НДФЛ по заявленным налоговым вычетам. В их числе — при покупке недвижимости, за лечение и покупку медикаментов, за обучение и физкультурно-оздоровительные услуги.