На какую сумму пополнили налоги бюджет Волгоградской области в 2026 году?

В то же время с января по июнь 2026 года 178 тысячам жителей региона было возвращено на банковские счета свыше пяти миллиардов рублей НДФЛ по заявленным налоговым вычетам. В их числе — при покупке недвижимости, за лечение и покупку медикаментов, за обучение и физкультурно-оздоровительные услуги.