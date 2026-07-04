300 км береговой линии отчистили волонтеры на субботниках в Волгограде и области

В Волгоградской области подвели промежуточные итоги всероссийской акции «Вода России». В регионе прошло уже более 250 субботников на берегах водоемов. Эковолонтеры убирают мусор на берегах Волги, Дона, малых рек, озер и ериков. Уже более 9 тысяч неравнодушных жителей вышли на уборку, вооружившись перчатками и мешками. Как сообщили в администрации Волгоградской области, в этом году расчистили уже около 300 километров береговых линий.