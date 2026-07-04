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300 км береговой линии отчистили волонтеры на субботниках в Волгограде и области

В уборке мусора принимали участие более 9 тысяч неравнодушных жителей.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области подвели промежуточные итоги всероссийской акции «Вода России». В регионе прошло уже более 250 субботников на берегах водоемов. Эковолонтеры убирают мусор на берегах Волги, Дона, малых рек, озер и ериков. Уже более 9 тысяч неравнодушных жителей вышли на уборку, вооружившись перчатками и мешками. Как сообщили в администрации Волгоградской области, в этом году расчистили уже около 300 километров береговых линий.

С берегов рек уже вывезли около 450 кубометров мусора. Активно выходят на субботники жители Волгограда, Волжского, Камышина, Урюпинска, Жирновского района. Мероприятия проходят и в природных парках, в том числе в Заволжье, где расчистили участок берега Ахтубы. В субботу, 4 июля, несмотря на жару, субботники продолжаются. Волонтеры совмещают приятное с полезным, устроив сплав на байдарках и сапах, во время которого уберут мусор.

— Собранное вторсырье активисты направляют в пункты приема, а вырученные средства — на реализацию социальных проектов, — отметили в облкомприроды.