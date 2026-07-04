Калининграда будут судить за тройное убийство 27 лет назад

По версии следствия, 22 мая 1999 года обвиняемый, которому тогда был 21 год, пришёл в квартиру на улице Карла Маркса к своей знакомой, чтобы попросить в долг крупную сумму. Получив отказ, он избил 51-летнюю женщину руками, табуретом и подручными предметами, а затем нанёс ей не менее 10 ударов ножом в шею и туловище. Женщина скончалась на месте. После этого мужчина расправился с 82-летней матерью потерпевшей и её 21-летней дочерью, которая была его однокурсницей. Он избил их и нанёс смертельные ножевые ранения. Из квартиры он похитил 18 тысяч долларов США и 200 немецких марок.