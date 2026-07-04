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Калининграда будут судить за тройное убийство 27 лет назад

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Калининградской области завершил расследование уголовного дела, которое оставалось нераскрытым 27 лет.

Источник: Kaliningradnews

48-летнего жителя областного центра обвиняют в убийстве трёх женщин в 1999 году.

По версии следствия, 22 мая 1999 года обвиняемый, которому тогда был 21 год, пришёл в квартиру на улице Карла Маркса к своей знакомой, чтобы попросить в долг крупную сумму. Получив отказ, он избил 51-летнюю женщину руками, табуретом и подручными предметами, а затем нанёс ей не менее 10 ударов ножом в шею и туловище. Женщина скончалась на месте. После этого мужчина расправился с 82-летней матерью потерпевшей и её 21-летней дочерью, которая была его однокурсницей. Он избил их и нанёс смертельные ножевые ранения. Из квартиры он похитил 18 тысяч долларов США и 200 немецких марок.

Тела нашли родственники 24 мая 1999 года. Долгие годы преступление оставалось нераскрытым. Однако работа не прекращалась. Благодаря взаимодействию следователей и оперативников удалось установить, что следы, изъятые в 1999 году, принадлежат 48-летнему жителю региона, ранее судимому за мошенничество. Выяснилось, что он учился с убитой студенткой в одном заведении и знал, что её отец — капитан дальнего плавания, и в квартире могут быть деньги.

Обвиняемый признал вину. Уголовное дело направлено в суд.

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