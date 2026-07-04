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Калининградец украл у сожительницы компьютер и телевизор и пропил деньги

В ОМВД по Московскому району Калининграда обратилась жительница дома на улице Инженерной.

Источник: Kaliningradnews

Женщина сообщила, что из её квартиры пропали компьютер и телевизор. Ущерб — 27 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 54-летний сожитель потерпевшей. В её отсутствие мужчина продал технику, а деньги потратил в компании друзей. Там его и задержали оперативники. Ранее калининградец уже привлекался к ответственности за имущественные преступления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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