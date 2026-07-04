Калининградец украл у сожительницы компьютер и телевизор и пропил деньги

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 54-летний сожитель потерпевшей. В её отсутствие мужчина продал технику, а деньги потратил в компании друзей. Там его и задержали оперативники. Ранее калининградец уже привлекался к ответственности за имущественные преступления.