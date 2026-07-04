В Кировской области площадь лесов увеличилась на 9 тысяч гектаров

Площадь лесов в Кировской области за год увеличилась на 9 тысяч гектаров, сообщили в управлении массовых коммуникаций региона. Это отвечает целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие».
Таких результатов удалось достичь благодаря системной работе, включающей лесовосстановление, агротехнический уход, уменьшение экологического вреда путем сокращения незаконных рубок, защиту деревьев от огня, в том числе с помощью авиапатрулирования.
Увеличение площади лесов также способствует росту численности животных. Например, в регионе с начала 2000-х годов почти в 4 раза расширилась популяция лосей. Сейчас в Кировской области обитают более 44 тысяч таких животных. Кроме того, в регионе увеличиваются популяции зайцев, американской норки и ондатры.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.