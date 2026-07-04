В Кировской области площадь лесов увеличилась на 9 тысяч гектаров

Увеличение площади лесов также способствует росту численности животных. Например, в регионе с начала 2000-х годов почти в 4 раза расширилась популяция лосей. Сейчас в Кировской области обитают более 44 тысяч таких животных. Кроме того, в регионе увеличиваются популяции зайцев, американской норки и ондатры.