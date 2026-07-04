Президент поздравил жителей Калининградской области с 80-летием региона

Сегодня Калининградская область обладает серьезным потенциалом и широким спектром возможностей для привлечения крупных инвестиций. Здесь успешно осуществляются масштабные проекты в сфере промышленности и сельского хозяйства, транспорта, строительства и инфраструктуры, туризма и санаторно-курортного дела", — говорится в обращении.