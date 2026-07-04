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Президент поздравил жителей Калининградской области с 80-летием региона

Поздравление публикует областное правительство.

Источник: Комсомольская правда

Поздравление президента России жителям Калининградской области опубликовано 4 июля на сайте областного правительства.

"Самый западный регион России по праву славится своей историей, разнообразием и красотой природных ландшафтов, трудолюбием, щедростью души и гостеприимством жителей.

Сегодня Калининградская область обладает серьезным потенциалом и широким спектром возможностей для привлечения крупных инвестиций. Здесь успешно осуществляются масштабные проекты в сфере промышленности и сельского хозяйства, транспорта, строительства и инфраструктуры, туризма и санаторно-курортного дела", — говорится в обращении.

Глава государства отметил, что власти уделяют внимание также и сбережению богатого культурного, духовного достояния региона, реализации образовательных, просветительских, творческих инициатив.

«Убежден, что энергия, целеустремленность, искренняя любовь к родной земле и впредь будут помогать вам добиваться намеченных планов. Желаю здоровья, благополучия и новых достижений на благо Калининградской области и всей России», — говорится в сообщении президента.