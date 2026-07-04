Абу-Саид Эльдарушев покинул ряды «Балтики»

Нападающий Абу-Саид Эльдарушев покинул футбольный клуб «Балтика». Игрок продолжит карьеру в волгоградском «Роторе». Об этом калининградский клуб сообщил в своих социальных сетях.
Абу-Саид Эльдарушев пополнил ряды балтийцев в июле 2024-го, за это время форвард принял участие в 26 матчах, в которых отличился четырьмя результативными передачами и тремя забитыми мячами. Год назад «Балтика» отдала его в аренду до конца 2025 года белорусскому «МЛ Витебск».
Путь в профессиональном футболе он начал в махачкалинском «Анжи», а также успел поиграть за другой клуб из столицы Дагестана — «Легион-Динамо». Сезон 2021/2022 Абу-Саид провёл во владикавказской «Алании», затем — в тольяттинском «Акроне». Трудовое соглашение с «Балтикой» у него было заключено до 30 июня 2027 года.