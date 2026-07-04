В Ростовской области будут судить ветеринара за фейковую вакцинацию животных

По версии следствия, в июне, июле и октябре 2024 года обвиняемая внесла в документы ложные сведения о количестве привитых животных. На самом же деле она не выезжала в места для проведения вакцинации. Тем самым женщина хотела создать видимость бурной деятельности и получить премию за выполнение плановых показателей.