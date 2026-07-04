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В Дмитрове Московской области благоустроили двор

В обновленном пространстве микрорайона имени Махалина заасфальтировали дорогу и автомобильные стоянки.

Благоустройство территории во дворе дома № 2 микрорайона имени Махалина в Дмитрове провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В обновленном пространстве заасфальтировали дорогу и автомобильные стоянки, а также привели в порядок место вокруг детской игровой зоны. По словам заместителя главы Дмитровского округа Юрия Головкова, программа комплексного благоустройства формируется на основе обращений жителей и помогает делать дворы многоквартирных домов более комфортными.

В этом году в Дмитрове работы проводят также в микрорайоне Внуковский, на Московской улице и на улице Подъячева. Головков уточнил, что до конца года будут отремонтированы 23 тысячи квадратных метров дворовых территорий.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.