В Дмитрове Московской области благоустроили двор

Благоустройство территории во дворе дома № 2 микрорайона имени Махалина в Дмитрове провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
В обновленном пространстве заасфальтировали дорогу и автомобильные стоянки, а также привели в порядок место вокруг детской игровой зоны. По словам заместителя главы Дмитровского округа Юрия Головкова, программа комплексного благоустройства формируется на основе обращений жителей и помогает делать дворы многоквартирных домов более комфортными.
В этом году в Дмитрове работы проводят также в микрорайоне Внуковский, на Московской улице и на улице Подъячева. Головков уточнил, что до конца года будут отремонтированы 23 тысячи квадратных метров дворовых территорий.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.