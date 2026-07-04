Ростовскому пенсионеру вернули 365 тыс. рублей, украденных мошенниками

Прокуратура Зерноградского района защитила права пенсионера, пострадавшего от телефонных мошенников.
По данным пресс‑службы прокуратуры Ростовской области, в ходе проверки по обращению местного жителя установлено: неизвестный позвонил пенсионеру и убедил его перевести сбережения на так называемый «безопасный счёт». В результате мужчина лишился 365 тысяч рублей.
По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения с владельца банковского счёта. Требования надзорного ведомства удовлетворены — суд постановил вернуть деньги пострадавшему.