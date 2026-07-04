Ростовскому пенсионеру вернули 365 тыс. рублей, украденных мошенниками

По данным пресс‑службы прокуратуры Ростовской области, в ходе проверки по обращению местного жителя установлено: неизвестный позвонил пенсионеру и убедил его перевести сбережения на так называемый «безопасный счёт». В результате мужчина лишился 365 тысяч рублей.