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Ростовскому пенсионеру вернули 365 тыс. рублей, украденных мошенниками

Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Ростовской области.

Прокуратура Зерноградского района защитила права пенсионера, пострадавшего от телефонных мошенников.

По данным пресс‑службы прокуратуры Ростовской области, в ходе проверки по обращению местного жителя установлено: неизвестный позвонил пенсионеру и убедил его перевести сбережения на так называемый «безопасный счёт». В результате мужчина лишился 365 тысяч рублей.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения с владельца банковского счёта. Требования надзорного ведомства удовлетворены — суд постановил вернуть деньги пострадавшему.