Сергей Распутин оценил качество работы управляющих компаний в части содержания придомовых территорий

В ходе инспекции проверены дворы домов № 27, 25, 23 по улице Калараша: в целом состояние признано удовлетворительным, но зафиксировано использование автомобильных шин в благоустройстве — это противоречит действующим правилам и подлежит устранению. По адресам на улице Союзной и на улице Краснореченской (в том числе дом № 53) выявлены замечания к чистоте подъездов, своевременности покоса травы, а также к организации обслуживания мусорной площадки.