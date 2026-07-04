Стали известны тройки кандидатов «Партии пенсионеров» в заксобрание и думу Перми

В Прикамье состоялся конференция регионального отделения «Партии пенсионеров». Делегаты определили кандидатов, которые выдвинутся от партии в законодательное собрание региона и Пермскую городскую думу. Как пояснили в отделении, тройку по партспискам в краевой парламент возглавит председатель реготделения Алексей Грибанов. Также в нее войдут директор «Театр Театр» Егор Мухин и индивидуальный предприниматель Елена Крисанова. Госпожа Крисанова — экс-сотрудник МВД, где дослужилась до звания майора, Сейчас она занимается восстановлением пожилых людей, которые перенесли сложные заболевания. В Пермскую гордуму выдвинут также Алексей Грибанов и пермский врач и основатель одноименной клиники Сергей Дыбаль.