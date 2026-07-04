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«Онкопатруль» приедет в Сердобский район Пензенской области

Врачи проведут обследования сотрудников предприятий, чтобы выявить возможные риски на ранней стадии.

Мобильная бригада врачей-специалистов из онкологического клинического диспансера Пензенской области посетит Сердобский район 8 июля. Поездка организована по проекту «Онкопатруль», который реализуется при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.

Медицинские работники проведут выездные обследования сотрудников местных предприятий, чтобы выявить возможные риски на ранней стадии. Для специалистов Сердобской центральной районной больницы имени А. И. Настина будут организованы мастер-классы, где областные врачи-онкологи поделятся опытом и современными методиками диагностики.

Также для всех желающих специалисты Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики вместе с врачами-онкологами проведут встречу, посвященную важности регулярных проверок и внимательного отношения к своему здоровью.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.