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Выставка современного искусства, вдохновленного культурой народов Севера, открылась в Хабаровске

В Краевом Дворце Дружбы «Русь» работает выставка репродукций картин, посвященных жизни коренных народов Приамурья. Оленеводы, рыбаки, охотники, сказочные сюжеты и удивительные национальные костюмы — все это оживает на полотнах дальневосточных авторов. В экспозиции — работы из фондов Дальневосточного художественного музея и частных коллекций. Выставка продлится до 31 июля и будет доступна для всех желающих в.

В Краевом Дворце Дружбы «Русь» работает выставка репродукций картин, посвященных жизни коренных народов Приамурья. Оленеводы, рыбаки, охотники, сказочные сюжеты и удивительные национальные костюмы — все это оживает на полотнах дальневосточных авторов. В экспозиции — работы из фондов Дальневосточного художественного музея и частных коллекций. Выставка продлится до 31 июля и будет доступна для всех желающих в фойе Дворца. Источник: министерство культуры Хабаровского края.