В Мордовии завершили первый этап строительства базы отдыха «Эрзя»

Первые 20 модульных домов уже введены в эксплуатацию, теперь специалисты благоустраивают территорию. База получила добровольный сертификат Роскачества «Семьям рады» — это значит, что там созданы безопасные и комфортные условия для отдыха с детьми. Позже там появится оборудование для велопрогулок и водных прогулок. Полностью завершить строительство планируется в 2027 году.