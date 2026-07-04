В Мордовии завершили первый этап строительства базы отдыха «Эрзя»

Первый этап строительства базы отдыха «Эрзя» завершили в Ковылкинском районе Мордовии при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве экономики, торговли и предпринимательства республики.
Первые 20 модульных домов уже введены в эксплуатацию, теперь специалисты благоустраивают территорию. База получила добровольный сертификат Роскачества «Семьям рады» — это значит, что там созданы безопасные и комфортные условия для отдыха с детьми. Позже там появится оборудование для велопрогулок и водных прогулок. Полностью завершить строительство планируется в 2027 году.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.