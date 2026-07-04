В Воронеже арестован водитель катера, насмерть сбивший мальчика

Суд заключил под стражу судовладельца, которые насмерть сбил мальчика на катере в Воронеже.
Как сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура, мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 263 УК РФ. Она предусматривает ответственность за нарушение правил судовождения, повлекшее смерть. Как выяснилось в ходе расследования, в момент происшествия судоводитель был пьян.
Арест санкционирован как минимум на два месяца. Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Ранее сообщалось, что мальчик трагически погиб во время купания на Воронежском водохранилище. Недалеко от пляжа у санатория имени Горького он попал под винт катера и получил смертельные травмы.