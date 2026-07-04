Страуса заметили в лесу под Бором

Страус гуляет по лесу у санатория «Автомобилист» в поселке Октябрьский Борского округа. Очевидцы поделились видео с места событий в соцсетях.
Крупная экзотическая птица шагала по тропинкам, держась на расстоянии от человека. Пользователи соцсетей гадают, откуда мог сбежать страус. Неподалеку есть ферма, конный клуб, а также частные хозяйства, где разводят самых разных птиц.
Ранее портал «Живем в Нижнем» рассказывал, каких необычных животных можно встретить в заповеднике Борского округа.
Напомним, в июне на Бору появился парк с миниатюрами архитектурных шедевров России.