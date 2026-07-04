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Страуса заметили в лесу под Бором

Нижегородцы гадают, откуда могла сбежать экзотическая птица.

Источник: Живем в Нижнем

Страус гуляет по лесу у санатория «Автомобилист» в поселке Октябрьский Борского округа. Очевидцы поделились видео с места событий в соцсетях.

Крупная экзотическая птица шагала по тропинкам, держась на расстоянии от человека. Пользователи соцсетей гадают, откуда мог сбежать страус. Неподалеку есть ферма, конный клуб, а также частные хозяйства, где разводят самых разных птиц.

Ранее портал «Живем в Нижнем» рассказывал, каких необычных животных можно встретить в заповеднике Борского округа.

Напомним, в июне на Бору появился парк с миниатюрами архитектурных шедевров России.