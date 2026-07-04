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Нижегородка судится с мэрией из-за захоронения отца в чужую могилу

Женщина требует перенести останки на другое кладбище и компенсацию морального вреда.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде разгорелся скандал вокруг захоронения: дочь умершего мужчины подала в суд, требуя перезахоронить тело отца и взыскать компенсацию морального вреда. Информация опубликована на сайте Автозаводского районного суда.

По словам заявительницы, её отец при жизни неоднократно говорил о том, что хочет обрести покой на кладбище в деревне Федяково, рядом с могилой сына. Однако последняя воля умершего была грубо нарушена: его похоронили на Старом Автозаводском кладбище, в чужой могиле. Организацией похорон занималась женщина, которая не состояла с покойным в родстве и не имела никаких законных оснований распоряжаться его телом.

Дочь погибшего возмущена тем, что городские службы, в чьём ведении находятся кладбища, даже не попытались проверить, имела ли эта женщина право организовывать погребение. Более того, захоронение в чужую могилу было допущено без согласия родственников и без получения разрешения от человека, ответственного за это место.

В сложившейся ситуации истица настаивает на том, чтобы останки отца были перенесены в семейное захоронение. Кроме того, она требует от чиновников и причастных лиц денежной компенсации за пережитые страдания — по 100 тысяч рублей с каждой стороны.