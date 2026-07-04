Нижегородка судится с мэрией из-за захоронения отца в чужую могилу

По словам заявительницы, её отец при жизни неоднократно говорил о том, что хочет обрести покой на кладбище в деревне Федяково, рядом с могилой сына. Однако последняя воля умершего была грубо нарушена: его похоронили на Старом Автозаводском кладбище, в чужой могиле. Организацией похорон занималась женщина, которая не состояла с покойным в родстве и не имела никаких законных оснований распоряжаться его телом.