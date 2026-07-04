Лучших выпускников вузов Хабаровского края наградили премиями

В Хабаровске определили победителей конкурса «Лучший выпускник высшего образования — 2026», сообщает пресс-служба регионального правительства.
В этом году за звание лучших боролся 41 выпускник из 11 вузов края. Итоги подвели в Молодёжном досуговом центре, где победителям и призёрам вручили денежные премии имени Н. И. Гродекова — от 50 до 100 тысяч рублей.
Награды вручала заместитель министра образования и науки края Татьяна Лоншакова.
Она отметила, что конкурс помогает увидеть и поддержать молодых специалистов, которые совмещали учёбу с общественной работой, научной деятельностью и развитием личных проектов. По её словам, такие выпускники становятся будущими драйверами развития региона.
Абсолютной победительницей конкурса стала выпускница Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета Валентина Бадулина. Она имеет педагогическое образование, является стипендиатом Президента РФ и стипендиатом имени А. С. Макаренко, а также автором более 20 научных и научно-популярных публикаций.
В портфолио победительницы — руководство проектом, который получил грант Росмолодёжи, а также значительный опыт волонтёрской работы. Сейчас она изучает четыре иностранных языка.
В номинации «Бакалавриат» первое место заняла выпускница Дальневосточного института Всероссийского государственного университета юстиции Анастасия Иванова. Второе место у её однокурсника Артёма Смолярова, третье — у выпускника Дальневосточного государственного медицинского университета Владислава Коваленко.
В категории «Магистратура» победила выпускница Дальневосточного филиала Российского государственного университета правосудия Ирина Шутова. Второе место занял выпускник ДВГУПС Данила Скворцов, третье — выпускник Комсомольского-на-Амуре государственного университета Никита Шушарин.
Организаторы отмечают, что конкурс проводится Научно-образовательным фондом Хабаровского края совместно с министерством образования и науки региона и направлен на поддержку молодых специалистов и развитие научного и кадрового потенциала края.