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Бастрыкин заинтересовался издевательством над школьником под Волгоградом

В Волжском Волгоградской области Следственным комитетом организована проверка сообщений об издевательстве над школьником. Мальчик.

В Волжском Волгоградской области Следственным комитетом организована проверка сообщений об издевательстве над школьником. Мальчик стал жертвой травли одноклассников. 4 июля ситуация привлекла внимание председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

— Сообщается, что в Волжском школьник подвергается издевательствам со стороны других учащихся. Отмечается, что в отношении ребенка неоднократно применялась физическая сила, но должной реакции уполномоченных органов не последовало, — уточнили в Следкоме.

Отметим, по итогу изучения всех обстоятельств региональному управлению предстоит представить в центральный аппарат доклад о мерах, предпринятых для восстановления законных прав несовершеннолетнего. Свою проверку организовали и в прокуратуре Волгоградской области.

Фото: Следком.