Кириенко: Россию невозможно победить извне, а вот раскачать изнутри можно пробовать

Каждый, кто занимается медиа, может влиять на огромное количество людей, поскольку миром управляют эмоции. Россию можно «попробовать раскачать изнутри», и враги это знают. Об этом сказал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, выступая перед 14−17-летними участниками форума «Шум» в Калининградской области, передают «Ведомости».
«Миром управляют эмоции и те, кто могут эмоциями поделиться, кто может увлечь своими эмоциями. Знания от человека к человеку могут передаваться без личного контакта. Я могу выучить математику, просто взяв учебник математики, то же самое с физикой, химией. А вот эмоции, убеждения, настроения передаются только методом заражения, глаза в глаза от человека к человеку», — сказал участникам программы Кириенко. По его словам, в этом задача людей, которые занимаются медиакоммуникациями.
Кириенко отметил, что сейчас есть горячая война в зоне специальной военной операции, но ведется и информационная война, — и «это тоже передовая».
«Россию невозможно победить извне. Никогда в истории нашей страны никому это не получалось. А вот раскачать изнутри можно пробовать. И враги это понимают», — заявил Кириенко. И сейчас каждый, кто занимается медиа, в том числе и участники программы форума, обратился к ним чиновник, могут влиять на огромное количество людей. «Через интернет один человек может воздействовать на ту же аудиторию, что и большой телеканал, киностудия или редакция. Все зависит только от вас. От того, насколько смело вы мечтаете, зависит не только ваше будущее — от смелости вашей мечты зависит будущее страны», — сказал Кириенко. Он также напомнил подросткам слова президента: «Мечтайте и действуйте».
Четвертая программа форума «Шум», которая называется «Поколение», завершилась 3 июля. 300 подростков 14−17 лет со всей страны в течение пяти дней занимались работой с информацией и учились создавать медиапродукты.
Форум «Шум» проходит на берегу Балтийского моря в поселке Донское недалеко от Филинской бухты. Ранее против экс-министра по молодежной политике Анны Мусевич было возбуждено уголовное дело из-за контракта на поставку мебели для организации Молодёжного образовательно-досугового центра.