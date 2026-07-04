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Кириенко: Россию невозможно победить извне, а вот раскачать изнутри можно пробовать

Об этом первый замглавы администрации президента рассказал подросткам на форуме «Шум».

Каждый, кто занимается медиа, может влиять на огромное количество людей, поскольку миром управляют эмоции. Россию можно «попробовать раскачать изнутри», и враги это знают. Об этом сказал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, выступая перед 14−17-летними участниками форума «Шум» в Калининградской области, передают «Ведомости».

«Миром управляют эмоции и те, кто могут эмоциями поделиться, кто может увлечь своими эмоциями. Знания от человека к человеку могут передаваться без личного контакта. Я могу выучить математику, просто взяв учебник математики, то же самое с физикой, химией. А вот эмоции, убеждения, настроения передаются только методом заражения, глаза в глаза от человека к человеку», — сказал участникам программы Кириенко. По его словам, в этом задача людей, которые занимаются медиакоммуникациями.

Кириенко отметил, что сейчас есть горячая война в зоне специальной военной операции, но ведется и информационная война, — и «это тоже передовая».

«Россию невозможно победить извне. Никогда в истории нашей страны никому это не получалось. А вот раскачать изнутри можно пробовать. И враги это понимают», — заявил Кириенко. И сейчас каждый, кто занимается медиа, в том числе и участники программы форума, обратился к ним чиновник, могут влиять на огромное количество людей. «Через интернет один человек может воздействовать на ту же аудиторию, что и большой телеканал, киностудия или редакция. Все зависит только от вас. От того, насколько смело вы мечтаете, зависит не только ваше будущее — от смелости вашей мечты зависит будущее страны», — сказал Кириенко. Он также напомнил подросткам слова президента: «Мечтайте и действуйте».

Четвертая программа форума «Шум», которая называется «Поколение», завершилась 3 июля. 300 подростков 14−17 лет со всей страны в течение пяти дней занимались работой с информацией и учились создавать медиапродукты.

Форум «Шум» проходит на берегу Балтийского моря в поселке Донское недалеко от Филинской бухты. Ранее против экс-министра по молодежной политике Анны Мусевич было возбуждено уголовное дело из-за контракта на поставку мебели для организации Молодёжного образовательно-досугового центра.

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