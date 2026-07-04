В Пермском крае отремонтировали участки дороги Чернушка — Тюш

Всего было обновлено 5 участков общей длиной 6 км. Они находятся в районе Чернушки и на выезде из города, в районе села Павловка, а также на территории Октябрьского округа. Во время работ специалисты сняли старое покрытие, уложили два слоя нового асфальта, укрепили обочины и частично заменили дорожные знаки. Также на дорогу нанесли разметку.