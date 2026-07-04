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В Пермском крае отремонтировали участки дороги Чернушка — Тюш

Всего было обновлено 5 отрезков общей протяженностью 6 км.

Участки дороги Чернушка — Тюш отремонтировали в Пермском крае при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.

Всего было обновлено 5 участков общей длиной 6 км. Они находятся в районе Чернушки и на выезде из города, в районе села Павловка, а также на территории Октябрьского округа. Во время работ специалисты сняли старое покрытие, уложили два слоя нового асфальта, укрепили обочины и частично заменили дорожные знаки. Также на дорогу нанесли разметку.

Протяженность дороги Чернушка — Тюш составляет 66,7 км. Она соединяет Чернушинский и Октябрьский округа, проходит через Чернушку, села Павловка, Ореховая гора, Тюй и деревню Лысая Гора. По ней ежедневно курсируют местные автобусы и один межмуниципальный маршрут.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.