В Нижневартовскую детскую больницу поступило новое оборудование

Новое оборудование поступило в Нижневартовскую детскую больницу при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Так, учреждение получило хирургический стол, который специалисты будут использовать для проведения бронхоскопии, и современный шкаф для хранения и обработки эндоскопических инструментов. Также поступил портативный видеобронхоскоп отечественного производства. Он позволяет детально изучить дыхательные пути, вовремя заметить новообразование или провести интубацию.
«Аппарат оснащен компактным видеоцентром, что позволяет наблюдать на дисплее изображение в процессе исследования целой команде врачей и в сложных случаях принимать коллективные решения. Поставка нового оборудования позволяет нам применять передовые малоинвазивные методики, сокращая время проведения манипуляций и повышая точность диагностики на самых ранних этапах. Появление оборудования такого уровня — это огромная радость для всей нашей команды», — заведующая отделением функциональной диагностики больницы Олеся Кушнирук.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.