В аэропорту «Храброво» задерживаются более 50 рейсов

По данным на 11:00, на вылет задерживаются 25 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Чебоксары и Екатеринбург. При этом восемь полётов отменили. На прибытие в Калининград опаздывают 29 самолётов. Восемь рейсов отменили.