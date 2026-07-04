В аэропорту «Храброво» задерживаются более 50 рейсов

В «Храброво» задерживаются более 50 рейсов. Такую информацию показывает онлайн-табло аэропорта в субботу, 4 июля.
По данным на 11:00, на вылет задерживаются 25 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Чебоксары и Екатеринбург. При этом восемь полётов отменили. На прибытие в Калининград опаздывают 29 самолётов. Восемь рейсов отменили.
«В связи с вводом 4 июля временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки», — предупредили в телеграм-канале «Храброво».
Пассажирам рекомендуют следить за онлайн-табло, обращаться в кол-центр аэропорта по телефону +7 (4012)550−550 и дополнительно уточнять информацию у авиакомпаний.