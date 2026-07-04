Пешеходам Нижегородской области напомнили о правилах ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции по городу Шахунья провели профилактическую акцию, направленную на предотвращение ДТП с участием пешеходов под названием «Твой ход, пешеход!». Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.
Пешеходам напомнили о том, что прежде чем перейти проезжую часть дороги, необходимо убедится в том, что транспортные средства остановились.
Сотрудники ГИБДД обратили внимание пешеходов на то, что необходимо проявлять взаимоуважение и дополнительную внимательность. Всем участникам акции вручили памятки.