Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пешеходам Нижегородской области напомнили о правилах ПДД

Профилактическая акция прошла в одном из городов.

Сотрудники Госавтоинспекции по городу Шахунья провели профилактическую акцию, направленную на предотвращение ДТП с участием пешеходов под названием «Твой ход, пешеход!». Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.

Пешеходам напомнили о том, что прежде чем перейти проезжую часть дороги, необходимо убедится в том, что транспортные средства остановились.

Сотрудники ГИБДД обратили внимание пешеходов на то, что необходимо проявлять взаимоуважение и дополнительную внимательность. Всем участникам акции вручили памятки.