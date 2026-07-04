Кому грозит пересчет ЖКХ по нормативу при просрочке счетчиков

Как уточняет «Главный региональный», федеральная индексация тарифов ЖКХ с 1 июля не проводится, ее перенесли на октябрь. Однако для тех, у кого закончился срок поверки счетчиков, платежи могут вырасти. В таких случаях сначала используют средние значения потребления, а затем переходят на норматив. Для холодной воды может применяться повышающий коэффициент 3.