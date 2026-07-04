Кому грозит пересчет ЖКХ по нормативу при просрочке счетчиков

В Волгограде и по всей стране с 1 июля 2026 года часть жителей Волгограда может столкнуться с пересчетом платы за коммунальные услуги. Это связано с истечением срока поверки приборов учета, после чего начисления начинают идти по нормативу, а не по фактическому потреблению.
Как уточняет «Главный региональный», федеральная индексация тарифов ЖКХ с 1 июля не проводится, ее перенесли на октябрь. Однако для тех, у кого закончился срок поверки счетчиков, платежи могут вырасти. В таких случаях сначала используют средние значения потребления, а затем переходят на норматив. Для холодной воды может применяться повышающий коэффициент 3.
«Специалисты рекомендуют заранее проверить срок поверки, убедиться, что данные о приборе есть в системе “Аршин”, а поставщик коммунальных услуг принимает его показания», — отмечают эксперты. После окончания поверки показания счетчика больше не учитываются при расчетах.
Волгоградцам рекомендуют заранее проверить паспорта приборов учета и данные в системе «Аршин». При истекшем сроке поверки стоит обратиться в управляющую компанию или провести поверку, чтобы избежать начислений по нормативу и возможных переплат.
Ранее сообщалось, что ЖКХ в Волгоградской области готовится к отопительному сезону.