По дороге на «Крылья Пармы» автомобилисты встали в огромную пробку

Как передают журналистам «КП-Пермь» наши подписчики, по состоянию на середину дня глухая транспортная развязка образовалась сразу на нескольких ключевых направлениях: стоит Южный обход Перми, выезд из города по улице Героев Хасана, а далее затор тянется вплоть до отворота на Нестюково.