Волгоградцев экстренно предупредили о грозах, сильном ветре и риске пожаров

Грозы начнутся в разных районах области после 15 часов 4 июля. Грома и молнии следует опасаться и в течение всего дня 5 июля. Также в воскресенье, 5 июля, в регионе усилится ветер, его порывы будут достигать при грозе 15−20 метров в секунду. Сообщения о высоком риске пожаров разослали жителям области по смс.