Воронежец судится с заправкой из-за отказа наливать бензин в канистру

В правительстве Воронежской области сообщали, что на большинстве заправок в регионе действуют временные ограничения на отпуск топлива. В зависимости от сети в бак можно купить от 20 до 60 литров бензина и от 30 до 200 литров дизтоплива (на отдельных АЗС на трассах — до 250 литров). Также в ряде случаев сохраняются ограничения на продажу бензина в канистры.