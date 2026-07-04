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Воронежец судится с заправкой из-за отказа наливать бензин в канистру

Борисоглебский городской суд Воронежской области принял к производству заявление от местного жителя к местной АЗС. Мужчина требует обязать компанию выдать ему оплаченные 20 литров бензина и 50 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб.

Источник: "Российская газета"

Борисоглебский городской суд Воронежской области принял к производству заявление от местного жителя к местной АЗС. Мужчина требует обязать компанию выдать ему оплаченные 20 литров бензина и 50 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб.

В объединенной пресс-службе судов Воронежской области рассказали, что 28 июня мужчина на АЗС в Борисоглебске купил 20 литров АИ‑95, которые планировал налить в собственную алюминиевую канистру для заправки личного автомобиля. Покупатель оплатил товар с помощью топливной карты. Однако оператор‑кассир отказалась отпускать бензин, сославшись на внутренний запрет «без ссылки на конкретные нормы действующего законодательства».

Кроме того, утверждается в иске, мужчине не выдали кассовый чек, подтверждающий покупку: вместо него были предоставлены два чека онлайн‑кассы, в которых отсутствовали данные об оплате — в частности, не указаны сумма, марка и количество топлива, а также признак расчета.

Из-за отказа в выдаче фактически оплаченного бензина мужчина вызвал полицию. Правоохранительные органы проводят проверку.

В правительстве Воронежской области сообщали, что на большинстве заправок в регионе действуют временные ограничения на отпуск топлива. В зависимости от сети в бак можно купить от 20 до 60 литров бензина и от 30 до 200 литров дизтоплива (на отдельных АЗС на трассах — до 250 литров). Также в ряде случаев сохраняются ограничения на продажу бензина в канистры.

По информации тамбовского губернатора Евгения Первышова, с 26 июня топливная компания временно продает в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях не более 30 литров в бак автомобиля, сохранив ограничения на отпуск топлива в канистры и другую тару.