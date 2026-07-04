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Миронов предложил ввести пенсионную потребительскую корзину

Миронов предложил ввести отдельную пенсионную потребительскую корзину.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил рассчитывать инфляцию для пенсионеров на основе отдельной пенсионной потребительской корзины и индексировать пенсии ежеквартально.

В Москве проходит вторая часть 15-го предвыборного съезда партии «Справедливая Россия».

«Наша партия предлагает ввести как отдельный показатель пенсионную потребительскую корзину и на ее основе считать пенсионерскую инфляцию, которую и учитывать при индексации пенсий», — сказал Миронов РИА Новости.

Он также считает необходимым проводить индексацию пенсий не раз в год, а ежеквартально.

Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября.

«Справедливая Россия» — левоцентристская партия, созданная в 2006 году путем объединения партии «Родина», Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров. В 2021 году к ней присоединились «Патриоты России» и «За правду».

В 2025 году партия вернулась к названию «Справедливая Россия». Ее бессменным лидером является Миронов. В действующем созыве Госдумы фракция занимает третье место по численности.

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