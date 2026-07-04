В Красноярском крае возбудили дело после исчезновения женщины с ребенком

Ранее в краевом главке МВД сообщили РИА Новости, что в понедельник с заявлением о пропаже обратился в полицию супруг 32-летней женщины, которая ушла из дома в Ачинске с ребенком 27 июня и не вернулась. Позже там добавили, что, по словам супруга, женщина не первый раз уходит из дома, однако о данных фактах он не сообщал в полицию.