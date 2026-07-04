В Красноярском крае возбудили дело после исчезновения женщины с ребенком

КРАСНОЯРСК, 4 июл — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения 32-летней женщины с 5-летней дочкой в Красноярском крае, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее в краевом главке МВД сообщили РИА Новости, что в понедельник с заявлением о пропаже обратился в полицию супруг 32-летней женщины, которая ушла из дома в Ачинске с ребенком 27 июня и не вернулась. Позже там добавили, что, по словам супруга, женщина не первый раз уходит из дома, однако о данных фактах он не сообщал в полицию.
«Ачинским межрайонным следственным отделом… возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 32-летней женщины и ее 5-летней дочери», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, с момента пропажи женщина с ребенком были зафиксированы камерами видеонаблюдения в Ачинске и в Красноярске. На данный момент местонахождение пропавших не установлено.
Уточняется, что сейчас на поисках привлечены волонтеры, сотрудники полиции, а также наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего.