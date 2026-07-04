В городе Узловая Тульской области отремонтировали улицу 14 Декабря

Ремонт дороги на улице 14 Декабря провели в городе Узловая Тульской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Тулаавтодоре».
Специалисты заменили асфальт, обновили съезды и парковочные карманы, установили новые бордюры. На участках с интенсивным пешеходным движением обустроили искусственные дорожные неровности. В завершении работ нанесли разметку.
Улица 14 Декабря — одна из главных транспортных артерий города, связывающая его с Богородицком. Там расположены социально значимые объекты — сквер «Мы строим мир» и лицей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.