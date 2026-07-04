Девять нижегородских родительских инициатив получили гранты Общества «Знание»

Подведены итоги третьего сезона конкурса инициатив родительских сообществ, который проводит Общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ. Всего победителями признаны 395 проектов из 71 региона страны, которые получат почти 400 млн рублей на реализацию. В числе лучших — девять инициатив от нижегородских родительских комитетов с общим бюджетом более 10 млн рублей. Об этом сообщает Общество «Знание».