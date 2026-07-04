Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасателям пришлось снимать скалолаза на Торгашинском хребте и вывозить лодку с туристами на водохранилище

В Идринско-Краснотуранском округе на акватории Красноярского водохранилища произошла поломка лодки, в которой находились два человека.

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда рассказали о недавних происшествиях с туристами.

Так, 3 июля 50-летний мужчина пытался покорить скалу Соты на Торгашинском Хребте. При подъеме он повис на страховочном устройстве и не смог спуститься вниз. выехали на место и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали мужчину со скалы.

Вечером того же дня в Идринско-Краснотуранском округе на акватории Красноярского водохранилища произошла поломка лодки, в которой находились два человека. Связавшись с близкими, они сообщили о случившемся и запросили помощь. Спасатели Краснотуранской спасательной станции выехали на акваторию и эвакуировали двух мужчин на берег.

«В связи с участившимися происшествиями на воде, напоминаем всем жителям края о необходимости соблюдения мер безопасности. Перед выходом на водоем на любом плавсредстве, убедитесь в его исправности и обязательно наденьте спасательный жилет!», — напоминают спасатели.