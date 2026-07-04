Спасателям пришлось снимать скалолаза на Торгашинском хребте и вывозить лодку с туристами на водохранилище

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда рассказали о недавних происшествиях с туристами.
Так, 3 июля 50-летний мужчина пытался покорить скалу Соты на Торгашинском Хребте. При подъеме он повис на страховочном устройстве и не смог спуститься вниз. выехали на место и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали мужчину со скалы.
Вечером того же дня в Идринско-Краснотуранском округе на акватории Красноярского водохранилища произошла поломка лодки, в которой находились два человека. Связавшись с близкими, они сообщили о случившемся и запросили помощь. Спасатели Краснотуранской спасательной станции выехали на акваторию и эвакуировали двух мужчин на берег.
«В связи с участившимися происшествиями на воде, напоминаем всем жителям края о необходимости соблюдения мер безопасности. Перед выходом на водоем на любом плавсредстве, убедитесь в его исправности и обязательно наденьте спасательный жилет!», — напоминают спасатели.