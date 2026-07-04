Спасателям пришлось снимать скалолаза на Торгашинском хребте и вывозить лодку с туристами на водохранилище

Вечером того же дня в Идринско-Краснотуранском округе на акватории Красноярского водохранилища произошла поломка лодки, в которой находились два человека. Связавшись с близкими, они сообщили о случившемся и запросили помощь. Спасатели Краснотуранской спасательной станции выехали на акваторию и эвакуировали двух мужчин на берег.