Кубанский университет запустит новую программу подготовки ИТ-специалистов

Обучение стартует уже в этом году и будет включать стажировки в ведущих ИТ-компаниях региона и работу над актуальными бизнес-кейсами. Учащиеся смогут освоить востребованные специальности: от инженера-программиста и специалиста по кибербезопасности до бизнес-аналитика и инженера по данным. Индустриальными партнерами вуза выступят ИТ-холдинг Т1, а также компании «МедРокет» и SM Lab. Такой подход позволит студентам погрузиться в профессиональную среду еще во время учебы и начать выстраивать карьеру до получения диплома.