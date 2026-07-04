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Кубанский университет запустит новую программу подготовки ИТ-специалистов

Обучение будет включать стажировки в ведущих компаниях и работу над актуальными бизнес-кейсами.

Кубанский государственный университет (КубГУ) запустит новую образовательную программу подготовки ИТ-специалистов при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информатизации и связи Краснодарского края.

«Сегодня в крае работает порядка двух тысяч ИТ-компаний, которые нуждаются в квалифицированных кадрах. Подготовка специалистов такого высокого класса в КубГУ позволит организациям получать готовых экспертов, которые уже знакомы с реальными бизнес-задачами и не требуют длительной адаптации на рабочем месте», — отметил руководитель департамента информатизации и связи региона Станислав Завальный.

Обучение стартует уже в этом году и будет включать стажировки в ведущих ИТ-компаниях региона и работу над актуальными бизнес-кейсами. Учащиеся смогут освоить востребованные специальности: от инженера-программиста и специалиста по кибербезопасности до бизнес-аналитика и инженера по данным. Индустриальными партнерами вуза выступят ИТ-холдинг Т1, а также компании «МедРокет» и SM Lab. Такой подход позволит студентам погрузиться в профессиональную среду еще во время учебы и начать выстраивать карьеру до получения диплома.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.