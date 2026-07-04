40 сотрудников Госавтоинспекции наградили памятными медалями в Дзержинске

Вчера, 3 июля, в России отпраздновали 90-летие со дня образования Госавтоинспекции. Сотрудников службы наградили в Дзержинске. Об этом сообщил в соцсетях глава города Михаил Клинков.
Напомним, что Госавтоинспекция была сформирована в 1936 году, а в Дзержинске служба появилась только в 1944 году. Первое городское отделение ГАИ возглавлял фронтовик Георгий Баранов. Сегодня безопасность дзержинских дорог обеспечивают 70 человек.
Глава Дзержинска Михаил Клинков, зампредседателя городской Думы Александр Терентьев, начальник городского УМВД Руслан Хакимов и другие поздравили действующих сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции с праздником.
40 человек были награждены благодарственными письмами и памятными медалями «90 лет Госавтоинспекции МВД России» за добросовестное выполнение служебных обязанностей и высокие показатели в оперативно-служебной деятельности.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Дзержинске чествовали врачей и сотрудников среднего медицинского персонала.