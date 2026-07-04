40 сотрудников Госавтоинспекции наградили памятными медалями в Дзержинске

Напомним, что Госавтоинспекция была сформирована в 1936 году, а в Дзержинске служба появилась только в 1944 году. Первое городское отделение ГАИ возглавлял фронтовик Георгий Баранов. Сегодня безопасность дзержинских дорог обеспечивают 70 человек.