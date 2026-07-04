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В Алтайском крае завершают ремонт участка трассы станция Ребриха — Ворониха

На отрезке длиной около 2 км специалистам предстоит укрепить обочины, установить дорожные знаки и нанести разметку.

Участок автодороги станция Ребриха — Белово — Ворониха ремонтируют в Алтайском крае при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы близятся к завершению, сообщили в региональном министерстве транспорта.

В порядок специалисты приводят отрезок с 1-го по 6-й км. Часть работ выполнили в 2025 году. Тогда мастера обновили 3 км трассы. Для обеспечения высокой прочности и долговечности основания дороги были проведены работы по устройству выравнивающего слоя из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом. Затем там уложили новый асфальт. Кроме того, специалисты заменили водопропускную трубу.

В этом сезоне они восстановили дорожное покрытие на оставшемся участке протяженностью около 2 км, отремонтировали примыкания и заездной карман. Теперь мастерам предстоит укрепить обочины, заменить автобусную остановку, установить знаки и нанести разметку.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.