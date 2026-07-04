В Алтайском крае завершают ремонт участка трассы станция Ребриха — Ворониха

В порядок специалисты приводят отрезок с 1-го по 6-й км. Часть работ выполнили в 2025 году. Тогда мастера обновили 3 км трассы. Для обеспечения высокой прочности и долговечности основания дороги были проведены работы по устройству выравнивающего слоя из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом. Затем там уложили новый асфальт. Кроме того, специалисты заменили водопропускную трубу.