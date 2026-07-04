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На Дону в июне без вести пропали 113 человек, волонтеры нашли 73 пропавших

В Ростовской области за июнь без вести пропали 113 человек. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщили донские представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

В Ростовской области за июнь без вести пропали 113 человек. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщили донские представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Из размещенной на странице инфографики следует, что за первый месяц лета-2026 волонтеры нашли живыми 73 человека. Еще для 12 пропавших были найдены родственники. Представителям поискового отряда удалось установить личности семи исчезнувших. Информацию по трем исчезнувшим отправили в национальную службу взаимного поиска людей «Жди меня».

«Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства», — резюмировали представители поискового отряда «ЛизаАлерт» Ростовской области.