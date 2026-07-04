На Дону в июне без вести пропали 113 человек, волонтеры нашли 73 пропавших

Из размещенной на странице инфографики следует, что за первый месяц лета-2026 волонтеры нашли живыми 73 человека. Еще для 12 пропавших были найдены родственники. Представителям поискового отряда удалось установить личности семи исчезнувших. Информацию по трем исчезнувшим отправили в национальную службу взаимного поиска людей «Жди меня».