В Хабаровске пройдет краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Лето»

Гости смогут увидеть коллекции одежды локальных брендов и этнодефиле, баттл маскотов краевых спортивных команд и выступления музыкальных коллективов, а также посетить ярмарку с различными изделиями от местных мастеров. Кроме того, на мероприятии будут открыты различные интерактивные площадки. Там желающие смогут заняться творчеством и спортом. Подробная программа мероприятия будет размещена на официальном сайте «АмурФеста» и на странице в соцсети «ВКонтакте».