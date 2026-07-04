В Хабаровске пройдет краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Лето»

Краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Лето» пройдет 11 и 12 июля в Хабаровске. Мероприятие состоится при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства региона.
В этом сезоне фестиваль-ярмарка посвящен Году единства народов России, а также Году спорта в Хабаровском крае. Событие состоится сразу на двух площадках в столице региона: на Комсомольской площади и на сцене «Ракушка» в парке имени Н. Н. Муравьева-Амурского.
Гости смогут увидеть коллекции одежды локальных брендов и этнодефиле, баттл маскотов краевых спортивных команд и выступления музыкальных коллективов, а также посетить ярмарку с различными изделиями от местных мастеров. Кроме того, на мероприятии будут открыты различные интерактивные площадки. Там желающие смогут заняться творчеством и спортом. Подробная программа мероприятия будет размещена на официальном сайте «АмурФеста» и на странице в соцсети «ВКонтакте».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.