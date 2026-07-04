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Количество алкоголиков в Нижегородской области сократилось на 25%

Специалисты отмечают, что это напрямую связано с усилением контроля за розничной продажей алкоголя.

Источник: Комсомольская правда

Число людей, страдающих алкогольной зависимостью, сократилось в Нижегородской области почти на четверть. Об этом сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

При подведении итогов за 2025 год был зафиксирован спад заболеваемости алкоголизмом в Нижегородской области более чем на 25%. Причем снизился уровень и психозов, вызванных алкогольным опьянением.

Сотрудники Минздрава предполагают, что сокращение алкогольной зависимости у людей напрямую связано с усилением контроля за розничной продажей алкоголя.

Для сравнения, в 2024 году процент людей с губительной зависимостью был около 55,6 случаев на 100 тысяч населения. Сейчас показатель снизился до 41,3 случая. Несмотря на хорошую динамику, для удержания и закрепления результата необходимы профилактические работы.

Представители ведомства рекомендуют проводить диспансеризацию, на которой можно вовремя увидеть риски зависимости.