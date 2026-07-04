Количество алкоголиков в Нижегородской области сократилось на 25%

Для сравнения, в 2024 году процент людей с губительной зависимостью был около 55,6 случаев на 100 тысяч населения. Сейчас показатель снизился до 41,3 случая. Несмотря на хорошую динамику, для удержания и закрепления результата необходимы профилактические работы.