Из Октябрьского района Красноярска вывезли больше 4 тысяч кубометров мусора

С начала текущего года администрация Октябрьского района устранила 137 несанкционированных свалок, общий объем которых достиг 4 150 кубометров. В частности, этим летом была полностью решена проблема захламления на улице Камчатская, 15, о которой жители сообщили на встрече с главой Красноярска Сергеем Верещагиным. Уборка территорий ведется на постоянной основе. Так, только за последнюю неделю с улиц Софьи Ковалевской, 4, Маерчака, 109, Цимлянской, 75б и проспекта Свободный, 75 подрядчики вывезли 450 кубометров отходов. Основной объем мусора скапливается в частном секторе. Как правило, это строительные, крупногабаритные и бытовые отходы. Наиболее проблемными для наведения порядка остаются улицы Днепропетровская, Лесная, Лесопитомник, Партизанская, Пировская и район Бугачево. В прошлом году для борьбы с незаконным размещением отходов была запущена система интеллектуального видеонаблюдения. Эта технология позволяет не только контролировать соблюдение региональным оператором графика вывоза мусора, но и привлекать к административной ответственности большее количество нарушителей. В настоящее время камеры, оснащенные искусственным интеллектом и функцией голосового предупреждения, функционируют на 18 контейнерных площадках, и в ближайшее время планируется установка оборудования еще на нескольких объектах. С начала текущего года благодаря работе интеллектуальной системы к ответственности было привлечено свыше 340 граждан, а общая сумма взысканных штрафов превысила один миллион рублей. Стоит напомнить, что за несоблюдение правил обращения с отходами и создание несанкционированных свалок гражданам грозит взыскание до 4 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 100 тысяч рублей.