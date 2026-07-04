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В тюменском сквере Журналистов обновят водопровод

Старые чугунные трубы будут заменены на современные полимерные сети, которые прослужат более 50 лет.

Водопровод реконструируют в сквере Журналистов в Тюмени, сообщили в городской администрации. Модернизация коммунальных сетей способствует решению задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Работы проведут на объекте протяженностью более 100 м. Старый чугунные трубы в районе улиц Николая Федорова и Александра Логунова заменят на современные полимерные сети. Это улучшит качество водоснабжения для более чем двух тысяч жителей города.

«Полимерные сети не подвержены коррозии, способны растягиваться и изгибаться под давлением грунта без разрушения и “гасить” гидроудары. Срок службы нового водопровода — более 50 лет», — уточнил руководитель группы производственного отдела «Росводоканал Тюмень», которая займется реконструкцией, Виталий Мусиенко.

Чтобы не навредить деревьям и ускорить проведение работ, водопровод проложат современным методом горизонтально-направленного бурения. Он не требует разрытия траншеи и позволяет сохранить экосистему. Завершить работы планируют в июле.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.