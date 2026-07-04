В Ростове столкнулись автомобиль и мотоцикл, два человека погибли

В Ростове произошла авария с двумя погибшими. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
ДТП случилось в пятницу вечером, 3 июля в районе дома № 18 по улице Левобережной. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Тойота» при повороте направо не убедился в безопасности движения и столкнулся с мотоциклом «Кавасаки».
В результате аварии 39-летний водитель и 36-летний пассажир мотоцикла получили травмы и были доставлены в больницу. Впоследствии оба скончались.
— Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.
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