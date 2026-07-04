В Ростове столкнулись автомобиль и мотоцикл, два человека погибли

ДТП случилось в пятницу вечером, 3 июля в районе дома № 18 по улице Левобережной. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Тойота» при повороте направо не убедился в безопасности движения и столкнулся с мотоциклом «Кавасаки».