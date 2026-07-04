В Хабаровске 22 выпускника набрали 100 баллов по ЕГЭ

Подведены промежуточные результаты основного этапа сдачи ЕГЭ в Хабаровске: 22 выпускника сумели набрать максимальные 100 баллов. При этом итоговые данные ещё не окончательны — продолжается обработка результатов экзаменов резервных дней. Кроме того, 8 и 9 июля состоятся пересдачи в рамках «президентских дней»: выпускники смогут воспользоваться правом улучшить ранее полученные баллы, сообщает администрация города Хабаровска. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.