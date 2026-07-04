Миронов предложил упростить компенсационные выплаты для волонтеров СВО

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил упростить доступ к компенсационным выплатам для всех, кто осуществляет деятельность в зоне СВО, а также учредить государственную награду для волонтеров спецоперации.
В Москве проходит вторая часть 15-го предвыборного съезда партии «Справедливая Россия».
«Мы предлагаем унифицировать и упростить доступ к компенсационным выплатам для всех, кто осуществляет деятельность в зоне СВО. Мы также предлагаем учредить государственную награду для волонтеров СВО», — сказал Миронов РИА Новости.
Также, по его словам, важно запустить специальную образовательную программу по подготовке управленческого резерва из числа наиболее опытных волонтеров — по аналогии с программой «Время героев».
Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября.
«Справедливая Россия» — левоцентристская партия, созданная в 2006 году путем объединения партии «Родина», Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров. В 2021 году к ней присоединились «Патриоты России» и «За правду».
В 2025 году партия вернулась к названию «Справедливая Россия». Ее бессменным лидером является Миронов. В действующем созыве Госдумы фракция занимает третье место по численности.