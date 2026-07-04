В Севастополе открыли второй семейный МФЦ

«Второму семейному МФЦ будет значительно проще, поскольку у него есть возможность перенять опыт у первого МФЦ. С момента запуска первого МФЦ уже обратились десятки семей. Среди них — родители детей-инвалидов, семьи участников СВО, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также те, кто столкнулся с вопросами воспитания детей или внутрисемейными конфликтами», — сказала директор департамента труда и соцзащиты населения города Елена Сулягина.