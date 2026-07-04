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В Севастополе открыли второй семейный МФЦ

В центре работают специалисты разных профилей, в том числе юристы, психологи и педагоги.

Второй семейный многофункциональный центр (МФЦ) открыли в Севастополе, сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения города. Там местным жителям будут предоставлять меры поддержки, реализуемые по нацпроекту «Семья».

Современный МФЦ расположен на базе Центра социальной помощи семье и детям по улице Николая Музыки. В здании выполнили ремонт и обновили мебель. Также в порядок была приведена прилегающая территория. Теперь жители города смогут получать необходимую социальную помощь в формате одного окна.

Напомним, что первый в Севастополе семейный МФЦ открыли в декабре прошлого года. Он находится на улице Михаила Дзигунского.

«Второму семейному МФЦ будет значительно проще, поскольку у него есть возможность перенять опыт у первого МФЦ. С момента запуска первого МФЦ уже обратились десятки семей. Среди них — родители детей-инвалидов, семьи участников СВО, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также те, кто столкнулся с вопросами воспитания детей или внутрисемейными конфликтами», — сказала директор департамента труда и соцзащиты населения города Елена Сулягина.

В МФЦ работают специалисты разных профилей. Среди них — юристы, психологи и педагоги. В таких центрах семьи смогут получать системное сопровождение в самых разных жизненных ситуациях.

«Беременные женщины смогут разобраться, какие выплаты им положены, молодые родители — получить рекомендации по воспитанию, а если в семье назрели конфликты, специалисты помогут найти пути их разрешения. Развитие семейных МФЦ — это еще один шаг к тому, чтобы каждая семья чувствовала заботу и поддержку государства», — сказала директор городского центра социальной помощи семье и детям Ирина Мочалова.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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